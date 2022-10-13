Смена руководства связана с определением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-35287/2021, вынесенного 3 октября 2022 года. В нем речь идет о назначении внешним управляющим Ирины Курочка - именно она сегодня является официальным руководителем компании. Решение принято в рамках процедуры банкротства, которое было инициировано самой компанией.