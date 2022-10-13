В компании "Экология-Новосибирск", которая является региональным оператором по обращению с отходами в Новосибирской области, официально сменилось руководство.
"Полномочия генерального директора ООО "Экология-Новосибирск" Анисимовой Ларисы Александровны прекращены… Руководство операционной деятельностью компании возложено на исполнительного директора Тучину Наталью Владимировну. Лариса Александровна больше не является генеральным директором", - сообщила корреспонденту Atas.info пресс-секретарь компании Светлана Петкун.
Сама Лариса Анисимова пояснила Атас.инфо, что с 3 октября больше не является сотрудником "Экологии-Новосибирск", она уволена и передает дела новому руководителю, также оказывает консультационные услуги по договору.
Смена руководства связана с определением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-35287/2021, вынесенного 3 октября 2022 года. В нем речь идет о назначении внешним управляющим Ирины Курочка - именно она сегодня является официальным руководителем компании. Решение принято в рамках процедуры банкротства, которое было инициировано самой компанией.
На текущий момент кредиторы требуют с "Экологии-Новосибирск" 2.471 млрд рублей, в рамках 62 судебных дел.
ООО "Экология-Новосибирск", принадлежащая группе "ВИС", начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. Контракт был заключен на 10 лет. Как ранее подчеркивали в компании, несмотря на введение процедуры банкротства, "Экология-Новосибирск" продолжает текущую деятельность.