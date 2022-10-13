На территории, примыкающей к существующему микрорайону Клюквенный в Калининском районе Новосибирска планируется комплексная жилищная застройка. Площадь будущего микрорайона составит 207 га, общая площадь жилья составит около 1 млн квадратных метров, общая численность жителей – более 34 тысяч человек, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 13 октября. Проект пока находится в начальной стадии реализации, отметил глава муниципалитета.