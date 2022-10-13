На территории, примыкающей к существующему микрорайону Клюквенный в Калининском районе Новосибирска планируется комплексная жилищная застройка. Площадь будущего микрорайона составит 207 га, общая площадь жилья составит около 1 млн квадратных метров, общая численность жителей – более 34 тысяч человек, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 13 октября. Проект пока находится в начальной стадии реализации, отметил глава муниципалитета.
"Площади, сравнимой с поселком Клюквенный, больше в Новосибирске свободной нет. Даже площадка на Ключ-Камышенском плато, которая свободная осталась, уступает по площади этому проекту", - сказал Анатолий Локоть.
Развитием территории Клюквенного занимается "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области". Предполагается, что строительство будет разбито на три этапа: 1 очередь — ввод 2025–2026 годы, 2 очередь — ввод 2027–2028, 3 очередь — до 2033 г.
В мастер-плане, с которым удалось ознакомиться корреспонденту Atas.info, отмечено, что на смежных с Клюквенным территориях (уже застроенные ж/м Снегири, Родники и Юбилейный) расположено порядка 20 муниципальных детских дошкольных учреждений, а в границах новых участков застройки они отсутствуют.
"В связи с большими темпами жилищного строительства на соседних территориях и отсутствием ввода объектов социальной инфраструктуры недостаток мест увеличится", – пишут авторы проекта.
Проектировщики предлагают разместить в границах Клюквенного пять детсадов на 1235 мест и три общеобразовательные школы на 4100 мест.
Что касается транспортной доступности, то к 2033 году планируется построить трамвайную ветку до нового микрорайона, запустить составы так называемой "городской электрички" и пять новых автобусных маршрутов. Для этого предполагается строительство новых дорог и расширение существующей дорожной сети.
Микрорайон Клюквенный расположен между микрорайонами Родники и Снегири был включен в состав Новосибирска в 2005 года, до этого имел статус поселка Новосибирского района. На текущий момент застроен 12-ю 1-3 этажными домами послевоенной постройки. Население 249 человек.