Также осадки начнутся с 25 октября, но снег будет мокрым и быстро растает. Тогда же и начнутся минусовые температуры по ночам в пределах -2…-1. По-настоящему холодно будет с 7 ноября.
А вот по данным сайта gismeteo, снежный покров ляжет 29 октября. Снег будет идти не переставая вплоть до первых чисел ноября. Температура в пределах – 1…-6 градусов ночью. А днем +1…+6.
По традиции, первый гололед сопровождается десятками аварий в Новосибирской области. Автомобилисты просто не подготовились к такому сезону – не поняли летнюю резину на зимнюю. В ДТП попадают и фуры – их заносит на трассах.
К примеру, 21 ноября водитель грузовика не справился с управлением, его развернуло, и фура перекрыла всю трассу в Чулымском районе. На этом участке образовались пробки длиною в 20 километров. Большегруз пытались достать несколько часов.
18 ноября неравнодушные водители несли еду застрявшему на трассе водителю фуры. Простоял он там три недели, в том же Чулымском районе. Автомобиль просто не могли достать. Водитель направлялся в дальнюю поездку из Саяногорска через Новосибирск.
Тогда история растянулась надолго. Сначала мужчину отправили в гостиницу, а фура осталась в кювете. Только вот нерадивые злоумышленники сняли с машины аккумулятор. Поэтому водитель ночевал в салоне машины почти месяц. За историей следили все новосибирцы и помогали, кто чем может.
А 22 ноября на Ленинск-Кузнецкой трассе движение и вовсе остановили из-за невозможности передвижения из-за метели.
Кстати, нередко сибиряки жаловались на реагенты, которые посыпают зимой по всему городу из-за гололеда. Так, в декабре новосибирцы заявили, что химикаты просто разъедают обувь.
В первые дни гололеда шиномонтажки пользуются особым спросом. Очереди из машин прямо выстраиваются у дверей автосервисов.