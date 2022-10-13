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Какого числа будет День Жестянщика 2022 в Новосибирске – вычисляем даты за пять лет

Сегодня, 00:03
Фото: 1MI

День Жестянщика в Новосибирске может начаться в ноябре с первым гололедом

Днём жестянщика называют первый или неожиданный гололёд. В этот день происходит большое количество ДТП из-за неподготовленности водителей к таким погодным условиям. Вот только автосервисы могут в этот период по-настоящему обогатиться.

День жестянщика за последние 5 лет в Новосибирске

  • 2018 год – гололед появился 23 октября. Он привел к многокилометровым пробкам в 9 баллов из-за аварий.
  • 2019 год – гололед образовался 18 октября.
  • 2020 год – дороги стали скользкими еще 8 октября.
  • 2021 год – по улицам было невозможно проехать из-за гололеда 1 ноября.
  • 2022 год – очевидно, что гололед стоит ожидать в ноябре. По данным погодных сервисов, снег начнет сыпать постоянно с 6 ноября. Устоятся и минусовые температуры до -6 градусов.

Также осадки начнутся с 25 октября, но снег будет мокрым и быстро растает. Тогда же и начнутся минусовые температуры по ночам в пределах -2…-1. По-настоящему холодно будет с 7 ноября.

А вот по данным сайта gismeteo, снежный покров ляжет 29 октября. Снег будет идти не переставая вплоть до первых чисел ноября. Температура в пределах – 1…-6 градусов ночью. А днем +1…+6.

Фото: 1MI

Что происходит на дорогах Новосибирска в день жестянщика

По традиции, первый гололед сопровождается десятками аварий в Новосибирской области. Автомобилисты просто не подготовились к такому сезону – не поняли летнюю резину на зимнюю. В ДТП попадают и фуры – их заносит на трассах.

К примеру, 21 ноября водитель грузовика не справился с управлением, его развернуло, и фура перекрыла всю трассу в Чулымском районе. На этом участке образовались пробки длиною в 20 километров. Большегруз пытались достать несколько часов.

18 ноября неравнодушные водители несли еду застрявшему на трассе водителю фуры. Простоял он там три недели, в том же Чулымском районе. Автомобиль просто не могли достать. Водитель направлялся в дальнюю поездку из Саяногорска через Новосибирск.

Тогда история растянулась надолго. Сначала мужчину отправили в гостиницу, а фура осталась в кювете. Только вот нерадивые злоумышленники сняли с машины аккумулятор. Поэтому водитель ночевал в салоне машины почти месяц. За историей следили все новосибирцы и помогали, кто чем может.

Фото: 1MI

А 22 ноября на Ленинск-Кузнецкой трассе движение и вовсе остановили из-за невозможности передвижения из-за метели.

Кстати, нередко сибиряки жаловались на реагенты, которые посыпают зимой по всему городу из-за гололеда. Так, в декабре новосибирцы заявили, что химикаты просто разъедают обувь.

В первые дни гололеда шиномонтажки пользуются особым спросом. Очереди из машин прямо выстраиваются у дверей автосервисов.

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