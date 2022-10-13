Тогда история растянулась надолго. Сначала мужчину отправили в гостиницу, а фура осталась в кювете. Только вот нерадивые злоумышленники сняли с машины аккумулятор. Поэтому водитель ночевал в салоне машины почти месяц. За историей следили все новосибирцы и помогали, кто чем может.