«Кока-Колу» из Польши начали продавать в Новосибирске

«Кока-Колу» из Польши можно найти только в нескольких магазинах города, а также на некоторых онлайн-маркетах. Баночка газировки в 330 мл стоит от 100 рублей – это в 3 раза дороже российского аналога «Добрый кола».
«Вкус такой насыщенный, даже резкий. Есть отличия от традиционной «Колы». Ну такой стоимости не стоит. Сейчас есть много разновидностей этого напитка, наших отечественных производителей. Но пока ни одна компания не предоставляет Zero (без сахара)…это печально», - рассказала сибирячка.
Напомним, ранее в магазинах Новосибирска появилась Coca-Cola марки «Добрый», «Карачинская» и много других. Оригинальный напиток ушел с рынка России летом 2022 года.