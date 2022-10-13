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Кто избивает ребенка: мать спорит с детсадом о побоях на девочке в Новосибирске

Сегодня, 12:01
Фото: КП-Новосибирск
Мама двухлетней девочки София заявила, что её дочь избивают в детском саду, а воспитатели не следят за детьми. При этом в дошкольном учреждении утверждают, что это родитель стоит за побоями на ребенке.

Версия родителя: сотрудники кухни ходят курить на улицу в рабочей одежде. После разговора с заведующей ситуацию обещали исправить. Но, однажды, когда мать пришла забирать девочку, увидела, что у той ободраны нос и губа, сломан зуб. 

Полицейские заинтересовались инцидентом и попросили написать объяснительную – они попросили написать, что родители претензий не имеют. 

Осенью снова произошло несчастья – девочка пришла со следом укуса на плече. 

В детском саду поставили всё на контроль: выяснилось, что ребёнок приходит с синяками из дома. А мама угнетает воспитателей, якобы это они делают. Было написано заявление в полицию, пишет КП-Новосибирск.

#Криминал#Общество#Новосибирск#Избиение#Дети#Ребенок#Александр Кондратьев
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