Кто избивает ребенка: мать спорит с детсадом о побоях на девочке в Новосибирске

Мама двухлетней девочки София заявила, что её дочь избивают в детском саду, а воспитатели не следят за детьми. При этом в дошкольном учреждении утверждают, что это родитель стоит за побоями на ребенке.

Версия родителя: сотрудники кухни ходят курить на улицу в рабочей одежде. После разговора с заведующей ситуацию обещали исправить. Но, однажды, когда мать пришла забирать девочку, увидела, что у той ободраны нос и губа, сломан зуб. Полицейские заинтересовались инцидентом и попросили написать объяснительную – они попросили написать, что родители претензий не имеют. Осенью снова произошло несчастья – девочка пришла со следом укуса на плече. В детском саду поставили всё на контроль: выяснилось, что ребёнок приходит с синяками из дома. А мама угнетает воспитателей, якобы это они делают. Было написано заявление в полицию, пишет КП-Новосибирск.