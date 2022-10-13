Минздрав назвал причину отказа скорой помощи забрать хоккеиста в Новосибирске

Минздрав и минкультуры Новосибирской области рассказали, что сотрудники скорой помощи на матчах не дежурят – это делает частная компания. А в этом случае там они и находились когда игрок получил травму – его предложили госпитализировать, но представители команды отказались, уточнили Сиб.фм.
В результате окончания игры было принято решение о необходимости оказания медпомощи, но бригада врачей приняла другой вызов и уехала с арены.
Итог: виновных в этом инциденте нет, потому что медики не могли простаивать свое время и они отправились на помощь другому, а представители клуба сами приняли такое решение.