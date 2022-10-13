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Минздрав назвал причину отказа скорой помощи забрать хоккеиста в Новосибирске

Сегодня, 09:37
Фото: Сибирские снайперы / ВК
Хоккеисту стало плохо во время матча молодежной лиги между «Сибирскими снайперами» и «Толпаром» из Уфы – госпитализацию после травмы спортсмену получить не удалось.

Минздрав и минкультуры Новосибирской области рассказали, что сотрудники скорой помощи на матчах не дежурят – это делает частная компания. А в этом случае там они и находились когда игрок получил травму – его предложили госпитализировать, но представители команды отказались, уточнили Сиб.фм. 

В результате окончания игры было принято решение о необходимости оказания медпомощи, но бригада врачей приняла другой вызов и уехала с арены.

Итог: виновных в этом инциденте нет, потому что медики не могли простаивать свое время и они отправились на помощь другому, а представители клуба сами приняли такое решение.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Травма#Хоккей#Спорт#Скорая помощь
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