Строительство ведется на семи домах – № 11, 12, 13 микрорайона «Закаменский», а также на доме № 12 в р.п. Краснообск, домах № 5 и № 6 по ул. Вилюйская, 5 стр., и доме № 20А по ул. Калинина в г. Обь. На последнем объекте – доме 378/1 стр., д. 2 по ул. Дуси Ковальчук заключается договор на проектно-изыскательские работы.