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На 8 легендарных долгостроях Новосибирска возобновились работы

Сегодня, 06:34
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
фото для иллюстрации
В Новосибирской области возобновили работы на 8 долгостроях, о чем сообщили в правительстве региона.

Строительство ведется на семи домах – № 11, 12, 13 микрорайона «Закаменский», а также на доме № 12 в р.п. Краснообск, домах № 5 и № 6 по ул. Вилюйская, 5 стр., и доме № 20А по ул. Калинина в г. Обь. На последнем объекте – доме 378/1 стр., д. 2 по ул. Дуси Ковальчук заключается договор на проектно-изыскательские работы.

Достраивает жилье региональный фонд защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд». Ключи от заветных квартир получат более 1,5 тысяч дольщиков.

Кроме того, по решению Наблюдательного совета публично-правовой компании по 24 домам осуществляются выплаты, а дольщики восьми долгостроев получат своё жильё в достроенных домах.

Напомним, что по официальным данным Правительства Новосибирской области на июль 2022 год в регионе признаны проблемными 70 новостроек. Актуальная база долгостроев города Новосибирска, адреса проблемных домов и информация о застройщиках, чьи объекты заморожены - в материале Atas.info.

#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Эмилия Каплунская
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