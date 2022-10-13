Отменены публичные слушания по созданию мусоропереработки в Верх-Туле

Posted 13 октября 2022, 08:49
Published 13 октября 2022, 08:49
Modified 13 октября 2022, 08:50
Updated 13 октября 2022, 08:50
Публичные слушания о переводе 21 гектара рядом с поселком Верх-Тула из земель сельхозназначения в категорию "Специальная деятельность" отменены. Встреча жителей с чиновниками должна была состояться 17 октября. На этом участке предполагалось "создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем". Иными словами, речь идет о мусороперерабатывающем комплексе, который должен войти в состав планируемого крупного мусорного полигона.
Как сообщается на официальной странице Новосибирского района, слушания отменены "на основании заявления об отзыве заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от общества с ограниченной ответственностью "Экологический цифровой оператор".
По мнению активистки из Верх-Тулы Ольги Давыдовой, это не означат, что региональное правительство намерено отказаться от планов по размещению мусорного полигона рядом с поселком. "Конечно не отказываются, я думаю, это затишье перед бурей. У них нет пока других вариантов", - считает Давыдова.
Жители Верх-Тулы собрали несколько тысяч подписей под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову отказаться от планов размещения полигона недалеко от поселка. Свою позицию активисты подкрепляют данными о работе подмосковного мусорного полигона "Нева". Жители соседних с ним поселков постоянно жалуются на зловонные выбросы, которые отравляют воздух на многие километры. Именно по такому проекту планируется построить комплекс около Верх-Тулы.
Для размещения Левобережного мусорного полигона отведен земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:1571, это земли, относящиеся к Верх-Тулинскому сельсовету и собственно, сама Верх-Тула – ближайший населенный пункт к границам полигона. Его планируемая площадь – 86 гектаров.
Ранее акции протеста против планов строительства аналогичного полигона в рамках так называемой "мусорной концессии" проводили жители сел Плотниковского и Раздольненского сельсоветов в Новосибирском районе.