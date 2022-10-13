По мнению активистки из Верх-Тулы Ольги Давыдовой, это не означат, что региональное правительство намерено отказаться от планов по размещению мусорного полигона рядом с поселком. "Конечно не отказываются, я думаю, это затишье перед бурей. У них нет пока других вариантов", - считает Давыдова.