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Отменены публичные слушания по созданию мусоропереработки в Верх-Туле

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
О создании современных мусороперерабатывающих комплексов в Новосибирской области разговоры идут уже много лет
Слушания по вопросу изменения категории земельного участка, на котором предполагается построить инфраструктуру нового мусорного полигона, не состоятся из-за того, что заявитель отозвал свою просьбу

Публичные слушания о переводе 21 гектара рядом с поселком Верх-Тула из земель сельхозназначения в категорию "Специальная деятельность" отменены. Встреча жителей с чиновниками должна была состояться 17 октября. На этом участке предполагалось "создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем". Иными словами, речь идет о мусороперерабатывающем комплексе, который должен войти в состав планируемого крупного мусорного полигона.

Как сообщается на официальной странице Новосибирского района, слушания отменены "на основании заявления об отзыве заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от общества с ограниченной ответственностью "Экологический цифровой оператор".

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По мнению активистки из Верх-Тулы Ольги Давыдовой, это не означат, что региональное правительство намерено отказаться от планов по размещению мусорного полигона рядом с поселком. "Конечно не отказываются, я думаю, это затишье перед бурей. У них нет пока других вариантов", - считает Давыдова.

Жители Верх-Тулы собрали несколько тысяч подписей под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову отказаться от планов размещения полигона недалеко от поселка. Свою позицию активисты подкрепляют данными о работе подмосковного мусорного полигона "Нева". Жители соседних с ним поселков постоянно жалуются на зловонные выбросы, которые отравляют воздух на многие километры. Именно по такому проекту планируется построить комплекс около Верх-Тулы.

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Для размещения Левобережного мусорного полигона отведен земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:1571, это земли, относящиеся к Верх-Тулинскому сельсовету и собственно, сама Верх-Тула – ближайший населенный пункт к границам полигона. Его планируемая площадь – 86 гектаров.

Ранее акции протеста против планов строительства аналогичного полигона в рамках так называемой "мусорной концессии" проводили жители сел Плотниковского и Раздольненского сельсоветов в Новосибирском районе.

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#Экология#Мусорная концессия 2022#Новосибирская область#Мусор#Слушания#Верх-Тула#Полигон
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