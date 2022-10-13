Первая группа детей-сирот прибыла из ЛНР в Новосибирскую области

Губернатор Андрей Травников поговорил с новыми родителями ребят и заметил, что сами дети видели в своей жизни мало радостных событий, но они находят счастье в мелочах и всегда улыбаются.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова поблагодарила местных властей за внимательность и отметила, что ребятишкам нужны теперь частые обследования и много любви.
Стоит отметить, что в область приехали 24 ребенка – им от 2-х до 16-ти лет. Детей согласились принять 8 семей сибиряков, а уже в этом месяце сюда привезут вторую группу детей.
Детей приняли новые родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов и Новосибирска.