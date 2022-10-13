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Первая группа детей-сирот прибыла из ЛНР в Новосибирскую области

Сегодня, 07:17
Фото: правительство НСО
В Новосибирскую область привезли первую группу детей-сирот из ЛНР для того, чтобы передать их в руки приемных семей. Информацию предоставили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Андрей Травников поговорил с новыми родителями ребят и заметил, что сами дети видели в своей жизни мало радостных событий, но они находят счастье в мелочах и всегда улыбаются.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова поблагодарила местных властей за внимательность и отметила, что ребятишкам нужны теперь частые обследования и много любви.

Стоит отметить, что в область приехали 24 ребенка – им от 2-х до 16-ти лет. Детей согласились принять 8 семей сибиряков, а уже в этом месяце сюда привезут вторую группу детей.

Детей приняли новые родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов и Новосибирска.

#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация на Украине#Дети-сироты#Ребята#Детский дом#Приемные семьи#Александр Кондратьев
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