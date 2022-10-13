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Салют и концерт на Новый год-2023 отменили в Новосибирске

Сегодня, 05:57
Фото: 1MI
На фоне специальной военной операции в Новосибирске не будут проводить широкие празднования Нового года, а именно отменят концерт и салют, о чем рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

Вместо новогодних мероприятий в городе проведут праздник лишь для детей. Сделано это будет для того, чтобы отцы, которые ушли в рамках частичной мобилизации были спокойны, ведь их дети счастливы, сообщает «АиФ-Новосибирск».  

Напомним, что Новосибирск получил статус «Новогодняя столица России - 2023».  В городе планировались широкие празднования, в том числе Парад Дедов Морозов.

Начать торжество хотели еще 25 декабря 2022 года и завершить 7 января 2023 года передачей символа нового года следующей новогодней столице — городу Суздалю. Отметим, что наш регион не единственный, кто отказался от новогодних празднований.

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