Сотрудники научных институтов Академгородка получили отсрочку от мобилизации на СВО

В Telegram-канале «Советник СО РАН» уточнили, что все их сотрудники подлежат бронированию – эти списки уже готовы и отправлены. При этому каждому из руководителей пришлось добиваться каждого случая отдельно, что сказывается на затрате времени.
В Институт ядерной физики имени Будкера СО РАН пришло около 20 повесток на частичную мобилизацию, но прошло по ним лишь трое сотрудников, а один стал добровольцем.
Всего в этом учебном заведении трудится около 2800 сотрудников – они все должны получить необходимую им бронь