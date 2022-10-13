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Сотрудники научных институтов Академгородка получили отсрочку от мобилизации на СВО

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
Руководители предоставили в военкомат списки сотрудников научных институтов СО РАН новосибирского Академгородка в целях освободить их от частичной мобилизации на СВО.

В Telegram-канале «Советник СО РАН» уточнили, что все их сотрудники подлежат бронированию – эти списки уже готовы и отправлены. При этому каждому из руководителей пришлось добиваться каждого случая отдельно, что сказывается на затрате времени. 

В Институт ядерной физики имени Будкера СО РАН пришло около 20 повесток на частичную мобилизацию, но прошло по ним лишь трое сотрудников, а один стал добровольцем. 

Всего в этом учебном заведении трудится около 2800 сотрудников – они все должны получить необходимую им бронь

#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Спецоперация на Украине#Война#Мобилизация#Институты#Образование#Александр Кондратьев
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