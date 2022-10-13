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«Уезжает с концами»: в Новосибирске с ТЦ «Мега» демонтировали буквы «ИКЕА»

Сегодня, 01:44
Фото: 1MI

В Новосибирске демонтировали буквы «IKEA» на торговом центре «Мега»

О том, что со здания торгового центра «Мега» сняли буквы мебельной компании «ИКЕА» стало известно 13 октября, об этом рассказали Atas.info очевидцы.

Буквы снимали с помощью крана. Сам шведский магазин не работает еще с марта. На время открывались лишь онлайн-заказы.

«Вероятно, уезжают с концами. Ну и не страшно, уже все привыкли и давно нашли замену. Даже чувства грусти нет, пусть снимают буквы и на этом месте другой нормальный магазин откроют. Давно пора», - поделились с Atas.info очевидцы.
«С одной стороны легенда уходит, а с другой – пусть. Еще бы пустеющие магазины типа Бершки и Зары закрыли и вообще не вспоминали бы о них», - высказалась сибирячка Ольга.

Кстати, снятие вывески в виде букв засняли на видео пользователи социальных сетей. Кадры опубликовали в местных группах. Напомним, что гипермаркет IKEA объявил о ликвидации, а сотрудников предупредили об увольнении 1 декабря 2022 года. 

Фото: АСТ-54
#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Икеа
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