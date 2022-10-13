Буквы снимали с помощью крана. Сам шведский магазин не работает еще с марта. На время открывались лишь онлайн-заказы.
«Вероятно, уезжают с концами. Ну и не страшно, уже все привыкли и давно нашли замену. Даже чувства грусти нет, пусть снимают буквы и на этом месте другой нормальный магазин откроют. Давно пора», - поделились с Atas.info очевидцы.
«С одной стороны легенда уходит, а с другой – пусть. Еще бы пустеющие магазины типа Бершки и Зары закрыли и вообще не вспоминали бы о них», - высказалась сибирячка Ольга.
Кстати, снятие вывески в виде букв засняли на видео пользователи социальных сетей. Кадры опубликовали в местных группах. Напомним, что гипермаркет IKEA объявил о ликвидации, а сотрудников предупредили об увольнении 1 декабря 2022 года.