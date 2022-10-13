Водители из Новосибирска смогут поменять резину по ценам 2021 года

Posted 13 октября 2022, 08:10
Published 13 октября 2022, 08:10
Modified 13 октября 2022, 08:10
Updated 13 октября 2022, 08:10
Сервисы TrueDetailing и «Бэст Мастер» назвали «Аиф-Новосибирск» актуальную цену – четыре колеса можно заменить по прошлогодней цене в 1500 рублей и 1800 рублей соответственно.
При этом Proservice54 повысил стоимость услуги на 200 рублей, теперь она составляет 1700 рублей.
Остальные автосервисы работают по такой же цене или же завышают на 200-300 рублей, но спроса туда вероятнее всего меньше, потому что почти в каждом районе есть СТО подешевле.