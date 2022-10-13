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Posted 13 октября 2022, 08:10

Published 13 октября 2022, 08:10

Modified 13 октября 2022, 08:10

Updated 13 октября 2022, 08:10

Водители из Новосибирска смогут поменять резину по ценам 2021 года

Водители из Новосибирска смогут поменять резину по ценам 2021 года

13 октября 2022, 08:10
Фото: 1MI.
Часть автосервисов Новосибирска не стали менять цены на шиномонтаж, несмотря санкции в отношении РФ. Однако это касается не всех.

Сервисы TrueDetailing и «Бэст Мастер» назвали «Аиф-Новосибирск» актуальную цену – четыре колеса можно заменить по прошлогодней цене в 1500 рублей и 1800 рублей соответственно.

При этом Proservice54 повысил стоимость услуги на 200 рублей, теперь она составляет 1700 рублей. 

Остальные автосервисы работают по такой же цене или же завышают на 200-300 рублей, но спроса туда вероятнее всего меньше, потому что почти в каждом районе есть СТО подешевле.

#Транспорт#Новосибирск#Автомобили#Машины#Зимний сезон#Авто
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