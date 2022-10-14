Дочь погибшего на Украине отца получила его орден в Бердске

Погибшему было всего 33 года, а награду пришлось получать его дочери. Сам он родился 14 августа 1988 года в Куйбышеве Новосибирской области, а затем после учебы пошел в армии. После службы он какое-то время проработал в полиции, но вернулся на военную службу по контракту.