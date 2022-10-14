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Дочь погибшего на Украине отца получила его орден в Бердске

Сегодня, 12:15
Фото: Администрация Бердска
Сапер из новосибирского Бердска Иван Дитрих погиб во время спецоперации 20 июня 2022 года – его дочери передали Орден Мужества за своего отца. Информацию предоставили в городской администрации.

Младшего сержанта Дитриха посмертно наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, которые он проявил при исполнении служебного долга. 

Погибшему было всего 33 года, а награду пришлось получать его дочери. Сам он родился 14 августа 1988 года в Куйбышеве Новосибирской области, а затем после учебы пошел в армии. После службы он какое-то время проработал в полиции, но вернулся на военную службу по контракту. 

Мужчина погиб летом этого года, но каким образом пока нигде не уточняется. Сам он отметился своей смелостью, благодаря которой он готов был защищать родину до последнего вздоха.

#Спецоперация#Новосибирск#Спецоперация на Украине#Смерть#Война#Александр Кондратьев
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