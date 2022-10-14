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Два канализационных открытых люка заметили у школы № 175 в Новосибирске

Сегодня, 08:54
Фото: АСТ-54
В Ленинском районе Новосибирска очевидцы заметили два открытых люка прямо возле школы и рассказали об этом в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, люки открыты у школы № 175 на улице Титова, 43/2. Хоть они и огорожены, но все равно несут опасность.

«В 50 метрах от главного входа на территорию школы на улице Петропавловская (с торца дома Титова, 39/1) 2 открытых канализационных люка», — сказано в посте группы.

Также новосибирцы рассказали, что канализационные люки открыты почти месяц – с 19 сентября. В службе 051 на проблему якобы не реагируют.

Напомним, что ранее жители Новосибирска пожаловались на хлеб в грязных тележках в магазине. Хлеб продавцы трогали и перекладывали без перчаток, грязными руками. Также поступали с буханками посетители.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Дети#Дороги
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