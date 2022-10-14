К Консорциуму РЭО по переходу к экономике замкнутого цикла присоединился МГИМО

Соглашение оформили на II Российской открытой конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации, пишет 360tv.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о сотрудничестве с МГИМО. Стороны не первый год вместе создают резерв кадров, повышают качество подготовки специалистов в области науки и исследований, производства и управления в области устойчивого развития. Также партнеры актуализируют учебные программы бакалавриата, магистратуры и допобразования.
В планах — дать учащимся шанс попрактиковаться в РЭО и у его партнеров. Взаимодействие с МГИМО должно стать плодотворным для создания экономики замкнутого цикла и подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствующей области, не сомневается Буцаев.
Свои подписи на документах поставили глава РЭО Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Консорциум РЭО основал в прошлом году. В него вошли исследователи, педагоги, промышленники и представители отрасли обращения с ТКО. Все участники станут готовить узких специалистов в нужных сферах. Они планируют привлекать к работе известных исследователей, поддерживать учителей и ученых, использовать новейшие технологии и давать работу выпускникам с образованием в области обращения с мусором.
Консорциум принимает новых членов, если они являются приверженцами принципов создания экономики замкнутого цикла, как и действующий состав.