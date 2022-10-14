К Консорциуму РЭО по переходу к экономике замкнутого цикла присоединился МГИМО

Консорциум РЭО основал в прошлом году. В него вошли исследователи, педагоги, промышленники и представители отрасли обращения с ТКО. Все участники станут готовить узких специалистов в нужных сферах. Они планируют привлекать к работе известных исследователей, поддерживать учителей и ученых, использовать новейшие технологии и давать работу выпускникам с образованием в области обращения с мусором.