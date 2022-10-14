atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К Консорциуму РЭО по переходу к экономике замкнутого цикла присоединился МГИМО

Сегодня, 15:14
Руководство РЭО заключило договор с МГИМО о присоединении последнего к консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Соглашение оформили на II Российской открытой конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации, пишет 360tv.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о сотрудничестве с МГИМО. Стороны не первый год вместе создают резерв кадров, повышают качество подготовки специалистов в области науки и исследований, производства и управления в области устойчивого развития. Также партнеры актуализируют учебные программы бакалавриата, магистратуры и допобразования.

В планах — дать учащимся шанс попрактиковаться в РЭО и у его партнеров. Взаимодействие с МГИМО должно стать плодотворным для создания экономики замкнутого цикла и подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствующей области, не сомневается Буцаев.

Свои подписи на документах поставили глава РЭО Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Консорциум РЭО основал в прошлом году. В него вошли исследователи, педагоги, промышленники и представители отрасли обращения с ТКО. Все участники станут готовить узких специалистов в нужных сферах. Они планируют привлекать к работе известных исследователей, поддерживать учителей и ученых, использовать новейшие технологии и давать работу выпускникам с образованием в области обращения с мусором.

Консорциум принимает новых членов, если они являются приверженцами принципов создания экономики замкнутого цикла, как и действующий состав.

Подпишитесь
Штраф за безбилетный проезд повысили в 10 раз в Новосибирске
Вчера, 15:13
В Новосибирске из IKEA уволили около 500 сотрудников
Вчера, 13:53
Более 100 человек эвакуировали из здания новосибирского военкомата 14 октября
Вчера, 10:57
Гигантский микрорайон Клюквенный появится на окраине Новосибирска
13 октября, 16:58
Лариса Анисимова: «Долги «Экологии» - 780 млн рублей, а потребители должны 1.7 млрд»
13 октября, 16:59
Количество свадеб в период частичной мобилизации увеличилось в Новосибирске
Вчера, 11:58