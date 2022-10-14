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Количество свадеб в период частичной мобилизации увеличилось в Новосибирске

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI

ЗАГСы Новосибирска фиксируют рост свадеб в период частичной мобилизации

Желающих заключить брак в период частичной мобилизации стало больше осенью-2022, о чем свидетельствуют данные управления по делам ЗАГС на сайте правительства.

В сентябре 2020 года расписались 1941 молодоженов. В октябре количество браков составило 1619, а в ноябре – 1133.

В сентябре 2021 года сыграли свадьбу 2250 человек. В октябре мужем и женой стали 1700 человек, а в ноябре - 1229.

В сентябре 2022 года поженились 2816 новобрачных. Число заметно превышает аналогичный период за два предыдущих года.

Напомним, что жители региона стали чаще устанавливать отцовство. Всего за 2021 год тест ДНК, чтобы выяснить отцовство сдавали 4534 человека. Это на 6% больше, чем годом ранее (4283 новосибирца).

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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