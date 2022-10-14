ЗАГСы Новосибирска фиксируют рост свадеб в период частичной мобилизации

В сентябре 2020 года расписались 1941 молодоженов. В октябре количество браков составило 1619, а в ноябре – 1133.
В сентябре 2021 года сыграли свадьбу 2250 человек. В октябре мужем и женой стали 1700 человек, а в ноябре - 1229.
В сентябре 2022 года поженились 2816 новобрачных. Число заметно превышает аналогичный период за два предыдущих года.
Напомним, что жители региона стали чаще устанавливать отцовство. Всего за 2021 год тест ДНК, чтобы выяснить отцовство сдавали 4534 человека. Это на 6% больше, чем годом ранее (4283 новосибирца).