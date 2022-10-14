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Неизвестный водитель сбил женщину на тротуаре у поликлиники в Новосибирске

Сегодня, 04:35
Фото: ГИБДД Новосибирска
Жительница Новосибирска попала под автомобиль, когда водитель сдавал назад на тротуаре. Её увезли в больницу, сообщает ГИБДД региона.

Авария произошла вечером 13 октября между улицами Учительская и 25 лет Октября. Женщина стояла на тротуаре, когда на неё наехала машина. Водитель решил развернуться в неположенном месте.

«Девушка накричала на мужчину, и он уехал. Выглядела она нормально, но как оказалось, просто не подавала виду. Помощь врачей её всё-таки понадобилась. Надеюсь, водителя найдут и накажут, ведь он ездил там, где много людей. Ещё рядом поликлиника», - рассказали Atas.info очевидцы.

В ГИБДД уточнили, что водителя начали разыскивать. Ему грозит административная ответственность.

«Вынесены определения о возбуждении дела по статье о движении по тротуарам, а также за оставление месте ДТП», - сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

 

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП
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