Опасный варикоз в мозге удалили младенцу нейрохирурги в Новосибирске

Posted 14 октября 2022, 02:28
Published 14 октября 2022, 02:28
Modified 14 октября 2022, 02:28
Updated 14 октября 2022, 02:28
Ребенку всего лишь 7 месяцев. Врачи убрали из его мозга варикозное расширение вены Галена - один из крупных сосудов черепа в головном мозге. Сделано это было за одно хирургическое вмешательство.
При аномалии вена раздувается в форме шара. Он то и может в любую минуту вызвать кровоизлияние в мозг, что приведет к смерти. Сложная операция проходила в клинике Мешалкина. Сейчас ребенок здоров и его жизни ничего не угрожает.
Напомним, что ранее новосибирские хирурги спасли недоношенного младенца с пороками сердца. У него диагностировали множество аномалий развития сердечно-сосудистой системы. Счет шел на минуты.