Пенсионерки пытались украсть рыбные деликатесы из магазинов Новосибирска

На днях, 13 октября, охрану вызвали на 73-летнюю женщину, пытавшуюся похитить рыбные консервы и колбасу на 585 рублей в супермаркете. Её отпустили.
Другая пенсионерка была поймала в центре города за кражу шоколадных конфет. И это не первый её проступок, в этот раз без оплаты женщину не отпустили.
Также на этой неделе бойцы заметили пожилую сибирячку, которая спрятала баночку икры за пазуху, чтобы вынести из магазина. Потом задержали 70-летнего мужчину, который хотел украсть кофе и хлеб – без полиции инцидент не разрешили.