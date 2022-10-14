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Пенсионерки пытались украсть рыбные деликатесы из магазинов Новосибирска

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
Охранники поймали за кражи в магазинах Новосибирска четырех пенсионеров. Некоторые из них задерживались неоднократно, сообщает агентство безопасности «ГВАРДИЯ».

На днях, 13 октября, охрану вызвали на 73-летнюю женщину, пытавшуюся похитить рыбные консервы и колбасу на 585 рублей в супермаркете. Её отпустили.

Другая пенсионерка была поймала в центре города за кражу шоколадных конфет. И это не первый её проступок, в этот раз без оплаты женщину не отпустили.

Также на этой неделе бойцы заметили пожилую сибирячку, которая спрятала баночку икры за пазуху, чтобы вынести из магазина. Потом задержали 70-летнего мужчину, который хотел украсть кофе и хлеб – без полиции инцидент не разрешили.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кража#Магазин#Алина Шефер
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