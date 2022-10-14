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В Новосибирске пенсионерке настроили мобильный интернет за 32 тысячи рублей

Сегодня, 03:53
Фото: 1MI
Прозорливый мастер по ремонту телефонов обманул 80-летнюю женщину в Новосибирске. Он настроил ей интернет и установил приложения на мобильный за дикую цену.

О факте мошенничества рассказала дочь пенсионерки в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Её пожилая мама нашла мастера по объявлению на почтовом ящике. Он показался ей вежливым и порядочным, но вид оказался обманчивым.

Мужчина установил несколько приложений пенсионерке на смартфон, настроил интернет и взял за работу 32 400 рублей. Хотя такие услуги стоят максимум 3 000 руб.

При этом мастер не называл сумму, которую нужно будет оплатить за услуги перед началом работы. А ведь это делают в первую очередь. Сибирячки 12 октября подали заявление в полицию.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мошенники#Полиция
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