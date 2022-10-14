В Новосибирске пенсионерке настроили мобильный интернет за 32 тысячи рублей

О факте мошенничества рассказала дочь пенсионерки в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Её пожилая мама нашла мастера по объявлению на почтовом ящике. Он показался ей вежливым и порядочным, но вид оказался обманчивым.
Мужчина установил несколько приложений пенсионерке на смартфон, настроил интернет и взял за работу 32 400 рублей. Хотя такие услуги стоят максимум 3 000 руб.
При этом мастер не называл сумму, которую нужно будет оплатить за услуги перед началом работы. А ведь это делают в первую очередь. Сибирячки 12 октября подали заявление в полицию.