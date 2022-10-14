По данным ведомства, на скамье подсудимых 33-летний житель Новосибирского района. В феврале 2022 года он ехал на автомобиле «Ниссан» по трассе «Усть-Тарка – Татарск». В один момент водитель выехал на встречную полосу и врезался в машину «Рено», в котором находились водитель и два пассажира – отец водителя и ребенок. Все они погибли.
Пассажир автомобиля «Ниссан» получил тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Подсудимый вину признал.
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года. Приговор суда в законную силу не вступил.