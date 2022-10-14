По данным ведомства, на скамье подсудимых 33-летний житель Новосибирского района. В феврале 2022 года он ехал на автомобиле «Ниссан» по трассе «Усть-Тарка – Татарск». В один момент водитель выехал на встречную полосу и врезался в машину «Рено», в котором находились водитель и два пассажира – отец водителя и ребенок. Все они погибли.