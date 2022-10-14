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Военком из Новосибирска Олег Мельников попросил отправить его на СВО

Сегодня, 07:33
Фото: группа администрации Дзержинского района
Олег Мельников – военный комиссар Дзержинского и Калининского районов добровольно отправится на службу для выполнения задач спецоперации. Об этом он заявил сегодня, 14 октября в официальной группе района в социальной сети «ВКонтакте».
«Как офицер, как военнослужащий, принял решение призваться на военную службу по мобилизации из запаса. Я тоже был офицером запаса. Сейчас действующий военнослужащий», — подчеркнул военком Олег Мельников.

Уже известно, что доброволец получил военную форму. Он прибыл в часть.

Напомним, ранее новосибирский депутат Виктор Стрельников заявил о готовности принять участие в СВО. Народному избраннику этой зимой исполнится 32 года. По словам депутата, вся его семья по мужской линии служила Родине. Виктор Стрельников заявил, что отреагирует положительно, если его все-таки призовут. Также вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов написал рапорт о готовности отправится на спецоперацию в Украину.

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