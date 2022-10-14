Военком из Новосибирска Олег Мельников попросил отправить его на СВО

Напомним, ранее новосибирский депутат Виктор Стрельников заявил о готовности принять участие в СВО. Народному избраннику этой зимой исполнится 32 года. По словам депутата, вся его семья по мужской линии служила Родине. Виктор Стрельников заявил, что отреагирует положительно, если его все-таки призовут. Также вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов написал рапорт о готовности отправится на спецоперацию в Украину.