Автоледи сломала нос беременной из-за конфликта на дороге в Новосибирске

Драка произошла на парковке улицы Виталия Потылицына, 1, 12 октября. По словам Ирины, до этого конфликта некая автомобилистка в пути решила резко перестроится с левой полосы на правую. Но она её не пропустила.
«Женщина вышла разъяренная из своей машины, подошла к моему окну и ударила сначала в нос, потом по голове. Я не смогла закрыть лицо руками. Затем эта неадекватная решила сбежать, но я её перехватила – встала перед её автомобилем. Мне ещё прохожие помогли», - рассказала Atas.info Ирина.
Пострадавшая автоледи после этого попала в больницу с сотрясением и переломом носа. К тому, же она беременна и сейчас очень переживает за состояние ребенка.
«Я ещё тогда кричала этой дамочке, что в положении, но её это не волновало. Уже заявила на неё в полицию. Говорят, идет расследование, собирают материалы, ищут свидетелей», - пояснила пострадавшая водитель.
Девушка призналась, что подобный конфликт на дороге у неё произошел впервые. Она надеется, что зачинщица понесет наказание.