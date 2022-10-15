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Автоледи сломала нос беременной из-за конфликта на дороге в Новосибирске

Сегодня, 04:13
Фото: 1MI
Разгневанная женщина-водитель избила другую автоледи в Новосибирске из-за того, что та не уступила ей дорогу. У пострадавшей девушки Ирины Б. сотрясение и перелом носа.

Драка произошла на парковке улицы Виталия Потылицына, 1, 12 октября. По словам Ирины, до этого конфликта некая автомобилистка в пути решила резко перестроится с левой полосы на правую. Но она её не пропустила.

«Женщина вышла разъяренная из своей машины, подошла к моему окну и ударила сначала в нос, потом по голове. Я не смогла закрыть лицо руками. Затем эта неадекватная решила сбежать, но я её перехватила – встала перед её автомобилем. Мне ещё прохожие помогли», - рассказала Atas.info Ирина.

Пострадавшая автоледи после этого попала в больницу с сотрясением и переломом носа. К тому, же она беременна и сейчас очень переживает за состояние ребенка.

«Я ещё тогда кричала этой дамочке, что в положении, но её это не волновало. Уже заявила на неё в полицию. Говорят, идет расследование, собирают материалы, ищут свидетелей», - пояснила пострадавшая водитель.

Девушка призналась, что подобный конфликт на дороге у неё произошел впервые. Она надеется, что зачинщица понесет наказание.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Драка#Водитель
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