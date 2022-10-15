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Частичное солнечное затмение увидят жители Новосибирска в конца октября

Сегодня, 09:14
Во вторник, 25 октября, в небе над Новосибирском пройдет частичное солнечное затмение, которое можно будет увидеть невооруженным глазом в вечернее время. Информацию Atas.info предоставили в Большом новосибирском планетарии.
Самая большая фаза затмения начнется в 17:08 и продлится долго. Наблюдать надо будет на западную сторону горизонта, но из такого места, где нет высоких строений и засветов от фонарей, - рассказал старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрей Никифоров.

Общая продолжительность затмения составит более 4 часов, но в Новосибирской области за ним можно будет наблюдать около часа. При этом диск Луны закроет Солнце почти на 70% – это происходит крайне редко, поэтому событие очень важное для любителей космоса. 

Лучше всего для просмотра астрономического явления подходит Новосибирское водохранилище, где нет засветов неба и прекрасно все видно, а на заходе Солнце не будет особенно слепящим. 

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Солнечное затмение#Космос#Явление#Небо#Александр Кондратьев
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