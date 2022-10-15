Частичное солнечное затмение увидят жители Новосибирска в конца октября

Самая большая фаза затмения начнется в 17:08 и продлится долго. Наблюдать надо будет на западную сторону горизонта, но из такого места, где нет высоких строений и засветов от фонарей, - рассказал старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» в Новосибирске Андрей Никифоров.
Общая продолжительность затмения составит более 4 часов, но в Новосибирской области за ним можно будет наблюдать около часа. При этом диск Луны закроет Солнце почти на 70% – это происходит крайне редко, поэтому событие очень важное для любителей космоса.
Лучше всего для просмотра астрономического явления подходит Новосибирское водохранилище, где нет засветов неба и прекрасно все видно, а на заходе Солнце не будет особенно слепящим.