Рецидивист пырнул мужчину ножом за отказ подкурить сигарету в Новосибирске

Posted 15 октября 2022, 11:33
Published 15 октября 2022, 11:33
Modified 15 октября 2022, 12:57
Updated 15 октября 2022, 12:57
Начальник отделения организации взаимодействия со СМИ капитан внутренней службы Анастасия Ахметова рассказала, что преступление произошло 8 октября в 05:00 в жилом доме на улице Руставели.
45-летний мужчина, который был судим за побои, попросил закурить у знакомого 35-летнего соседа, а тот ответил ему грубо. Разгорелся конфликт, который привел к тому, что фигурант ударил грубияна ножом в живот и сбежал.
Раненый был госпитализирован в больницу – его жизнь удалось спасти. Полицейские быстро нашли покушавшегося на убийство и задержали. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.