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Posted 15 октября 2022, 11:33

Published 15 октября 2022, 11:33

Modified 15 октября 2022, 12:57

Updated 15 октября 2022, 12:57

Рецидивист пырнул мужчину ножом за отказ подкурить сигарету в Новосибирске

Рецидивист пырнул мужчину ножом за отказ подкурить сигарету в Новосибирске

15 октября 2022, 11:33
Фото: 1MI.
В Первомайском районе Новосибирска рецидивист ударил ножом в живот 45-летнего мужчину за то, что тот отказался поджечь ему сигарету. Информацию Atas.info предоставили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Начальник отделения организации взаимодействия со СМИ капитан внутренней службы Анастасия Ахметова рассказала, что преступление произошло 8 октября в 05:00 в жилом доме на улице Руставели. 

45-летний мужчина, который был судим за побои, попросил закурить у знакомого 35-летнего соседа, а тот ответил ему грубо. Разгорелся конфликт, который привел к тому, что фигурант ударил грубияна ножом в живот и сбежал. 

Раненый был госпитализирован в больницу – его жизнь удалось спасти. Полицейские быстро нашли покушавшегося на убийство и задержали. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. 

#Криминал#Новосибирск#Здоровье#Нож#Покушение на убийство
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