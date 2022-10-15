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Рецидивист пырнул мужчину ножом за отказ подкурить сигарету в Новосибирске

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
В Первомайском районе Новосибирска рецидивист ударил ножом в живот 45-летнего мужчину за то, что тот отказался поджечь ему сигарету. Информацию Atas.info предоставили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Начальник отделения организации взаимодействия со СМИ капитан внутренней службы Анастасия Ахметова рассказала, что преступление произошло 8 октября в 05:00 в жилом доме на улице Руставели. 

45-летний мужчина, который был судим за побои, попросил закурить у знакомого 35-летнего соседа, а тот ответил ему с грубостью. Разгорелся конфликт, который привел к тому, что фигурант ударил грубияна ножом в живот и сбежал. 

Раненый был госпитализирован в больницу – его жизнь удалось спасти. Полицейские быстро нашли покушавшегося на убийство и задержали. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. 

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Уголовное дело#Покушение на убийство#Нож#Здоровье#Полиция
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