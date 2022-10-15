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В Новосибирске разрушили ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса

Сегодня, 08:17
Фото: Ангелина Воронова
Самый крупный недострой в Новосибирске ДК «Сибсельмаш» снесли на площади Маркса спустя три эпохи – на этом месте могут построить новое здание. Информацию Atas.info предоставил очевидец.

Напомним, что дворец культуры начали строить в начале 80-х годов 20-го века. Там должны были появиться – торговый центр ГУМ, гостиница «Турист» и большой концертный зал. Достроить удалось только первый объект, а второй доведут в рабочее состояние только сейчас, а третий строили перед разрушением СССР, поэтому шансов достройки не было. 

Здание сносили не сразу – сначала разрушили боковые стены, а затем начали постепенно разбирать здание. Работы проходили ежедневно и постоянно был слышен шум разборки ДК – это происходило даже в вечернее время, - рассказала Ангелина Воронова.

Она уточнила, что весь строительный мусор сразу увозили, а вот металлические сооружения складировали в отдельное место – это могут отправить на металлолом или использовать для стройки. 

#Александр Кондратьев#Общество#Сибсельмаш#Снос#Разрушение#Строительство#Здание
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