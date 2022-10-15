В Новосибирске разрушили ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса

Напомним, что дворец культуры начали строить в начале 80-х годов 20-го века. Там должны были появиться – торговый центр ГУМ, гостиница «Турист» и большой концертный зал. Достроить удалось только первый объект, а второй доведут в рабочее состояние только сейчас, а третий строили перед разрушением СССР, поэтому шансов достройки не было.
Здание сносили не сразу – сначала разрушили боковые стены, а затем начали постепенно разбирать здание. Работы проходили ежедневно и постоянно был слышен шум разборки ДК – это происходило даже в вечернее время, - рассказала Ангелина Воронова.
Она уточнила, что весь строительный мусор сразу увозили, а вот металлические сооружения складировали в отдельное место – это могут отправить на металлолом или использовать для стройки.