В Новосибирске разрушили ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса

Напомним, что дворец культуры начали строить в начале 80-х годов 20-го века. Там должны были появиться – торговый центр ГУМ, гостиница «Турист» и большой концертный зал. Достроить удалось только первый объект, а второй доведут в рабочее состояние только сейчас, а третий строили перед разрушением СССР, поэтому шансов достройки не было.