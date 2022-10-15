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Жительница Новосибирска вышла в свет после долгой борьбы с раком груди

Сегодня, 05:47
Фото: Сиб.фм
Татьяна Пивоварова из Новосибирска справилась с раком груди, который ей диагностировали в 2017 году. Она фотографировала себя на протяжении долгого курса лечения. Сиб.фм показал, как менялась девушка.

Сибирячка Татьяна одолела рак молочной железы в 2019 году. До этого несколько лет проходила курсы химиотерапии и жила на лекарствах. Пережить всё это ей помогал любимый муж.

Тяжелее женщине было проходить таргетную терапию. Но больше из-за очередей на укол. А химиотерапия делала её раздражительной и уставшей – помогал преодолеть срывы психолог, пишет Сиб.фм.

Ударом для Татьяны стала новость от врачей о новом образовании в 2019 году. После очередных осмотров, которые она проходила с замиранием сердца, выяснилось, что опухоль не несет угрозы.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Заболевание#Алина Шефер
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