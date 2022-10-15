Жительница Новосибирска вышла в свет после долгой борьбы с раком груди

Сибирячка Татьяна одолела рак молочной железы в 2019 году. До этого несколько лет проходила курсы химиотерапии и жила на лекарствах. Пережить всё это ей помогал любимый муж.
Тяжелее женщине было проходить таргетную терапию. Но больше из-за очередей на укол. А химиотерапия делала её раздражительной и уставшей – помогал преодолеть срывы психолог, пишет Сиб.фм.
Ударом для Татьяны стала новость от врачей о новом образовании в 2019 году. После очередных осмотров, которые она проходила с замиранием сердца, выяснилось, что опухоль не несет угрозы.