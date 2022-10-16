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Более суток составила задержка рейса Петропавловск-Камчатский-Новосибирск

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Из-за плохого самочувствия пассажира самолет приземлился в Магадане. Там пассажиры провели более суток, ожидая вылета в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс 5250 "Петропавловск-Камчатский-Новосибирск" совершил вынужденную посадку в Магадане из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Поскольку лайнер приземлился через короткое время после взлета, в баках было много топлива, и лайнер имел большую посадочную массу.

Как объяснили в авиакомпании, по правилам в таких случаях  необходимо полное техническое обследование самолета. На это время людей разместили в городских гостиницах. Спустя более суток рейс вылетел в Новосибирск, прибытие в Толмачево ожидается в 16:15 местного времени.

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#Транспорт#Новосибирск#Магадан#Петропавловск-Камчатский#Толмачево#S7#Задержка
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