Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс 5250 "Петропавловск-Камчатский-Новосибирск" совершил вынужденную посадку в Магадане из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Поскольку лайнер приземлился через короткое время после взлета, в баках было много топлива, и лайнер имел большую посадочную массу.
Как объяснили в авиакомпании, по правилам в таких случаях необходимо полное техническое обследование самолета. На это время людей разместили в городских гостиницах. Спустя более суток рейс вылетел в Новосибирск, прибытие в Толмачево ожидается в 16:15 местного времени.