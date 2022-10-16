Как объяснили в авиакомпании, по правилам в таких случаях необходимо полное техническое обследование самолета. На это время людей разместили в городских гостиницах. Спустя более суток рейс вылетел в Новосибирск, прибытие в Толмачево ожидается в 16:15 местного времени.