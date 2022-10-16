Напомним, что ранее женщина с прыщами на гениталиях возмутилась непрофессионалами в клинике Новосибирска. Самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. Кроме того, в клинике навязывали и другие пластические процедуры. В итоге девушка осталась крайне возмущена таким подходом в этом центре и отказалась от услуг.