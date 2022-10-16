Из отзыва следует, что молодые девушки отдыхали в баре по улице Советской. Они зашли в заведение и купили алкоголь, а после пошли танцевать.
Внезапно на одну из подруг накинулась другая отдыхающая по непонятным причинам. Между ними произошла драка, в которой даже разбился телефон. В итоге администраторы ночного бара не стали разбираться в происходящем и просто выгнали всех участниц конфликта.
«Все должно быть по справедливости, мы не начинали данную ситуацию, объяснили все, зря потратили деньги и оставили свой алкоголь там», - рассказали сибирячки.
Напомним, что ранее женщина с прыщами на гениталиях возмутилась непрофессионалами в клинике Новосибирска. Самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. Кроме того, в клинике навязывали и другие пластические процедуры. В итоге девушка осталась крайне возмущена таким подходом в этом центре и отказалась от услуг.