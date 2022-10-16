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Девушек выгнали из бара в Новосибирске после драки на танцполе

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI
В Новосибирске в одном из баров выгнали две компании девушек, которые подрались на танцполе, о чем стало известно с сайта отзывов «Фламп».

Из отзыва следует, что молодые девушки отдыхали в баре по улице Советской. Они зашли в заведение и купили алкоголь, а после пошли танцевать.

Внезапно на одну из подруг накинулась другая отдыхающая по непонятным причинам. Между ними произошла драка, в которой даже разбился телефон. В итоге администраторы ночного бара не стали разбираться в происходящем и просто выгнали всех участниц конфликта.

«Все должно быть по справедливости, мы не начинали данную ситуацию, объяснили все, зря потратили деньги и оставили свой алкоголь там», - рассказали сибирячки.

Напомним, что ранее женщина с прыщами на гениталиях возмутилась непрофессионалами в клинике Новосибирска. Самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. Кроме того, в клинике навязывали и другие пластические процедуры. В итоге девушка осталась крайне возмущена таким подходом в этом центре и отказалась от услуг.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Драка
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