Громкий скандал с новосибирской постановкой «Тангейзер» попал в книгу Джоан Роулинг

Писательница выпустила криминальный роман «Чернильно-черное сердце», только в этот раз под псевдонимом - Роберт Гэлбрейт. За рубежом новинка вышла в конце августа 2022 года, только вот на русский язык еще не переведена (да и вряд ли в ближайшее время будет, судя по категоричной позиции Роулинг с конфликтом между Россией и Украиной). Поклонники творчества уже успели прочитать книгу, и тут началось самое интересное. В сюжете романа упоминается скандальная постановка в театре Новосибирска.