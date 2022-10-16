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Громкий скандал с новосибирской постановкой «Тангейзер» попал в книгу Джоан Роулинг

Сегодня, 05:09
Фото: ВКонтакте - группа (За "Тангейзер" и свободу творчества)
Известная писательница Джоан Роулинг, создавшая знаменитую серию книг-бестселлеров о Гарри Поттере, написала новый роман, в котором упомянула скандальную постановку «Тангейзер» в новосибирском театре.

Криминальный роман Джоан Роулинг

Писательница выпустила криминальный роман «Чернильно-черное сердце», только в этот раз под псевдонимом - Роберт Гэлбрейт. За рубежом новинка вышла в конце августа 2022 года, только вот на русский язык еще не переведена (да и вряд ли в ближайшее время будет, судя по категоричной позиции Роулинг с конфликтом между Россией и Украиной). Поклонники творчества уже успели прочитать книгу, и тут началось самое интересное. В сюжете романа упоминается скандальная постановка в театре Новосибирска.

 

Нашумевший скандал вокруг «Тангейзера», Кулябина и Мездрича

В 2014 году на сцене театра оперы и балета режиссер Тимофей Кулябин интерпретировал оперу Рихарда Вагнера «Тангейзер». Произведение вовсе не новое – его написал немецкий композитор. Мотивы пьесы затрагивали средневековые легенды о певце, который познал любовь богини Венеры. Интерпретация Кулябина перенесла действие оперы из Средневековья в начало ХХI века: теперь сожительствует с Венерой сам Иисус Христос. Режиссер буквально придумал новую сюжетную линию, чем привел в шок общественность. Спойлер: под следствием оказались Тимофей Кулябин и директор театра Борис Мездрич.

Фото: ВКонтакте - группа (За "Тангейзер" и свободу творчества)

Плакат в эпизоде «Тангейзера» и оскорбление чувств верующих

В спектакле использовался плакат, на котором Иисус Христос распят между женских ног. Это и стало точкой преткновения между верующими и режиссером, который представил столь нетипичный эпизод. Уже в 2015 году общественность взволновалась: люди начали выходить на митинги против «Тангейзера», собрав тысячи единомышленников среди новосибирцев. Тогда против Кулябина и Мездрича было возбуждено административное дело по факту умышленного публичного осквернения предметов религиозного почитания, а следователи начали изучать нарушение права на свободу совести и вероисповедания.

Сибиряки разделились буквально на два лагеря: одни против, другие за данную постановку. У здания театра прошли митинги и в поддержку «Тангейзера», собрав также тысячи людей. В результате конфликта Мездрич и Кулябин покинули Новосибирск. В театре сменилось руководство, а спектакль запретили к просмотру. Однако вскоре Борис Мездрич и Тимофей Кулябин были полностью оправданы.

 

Новая книга Роулинг и упоминание в ней постановки «Тангейзер»

Как пишет НГС, британская писательница упомянула новосибирскую постановку в небольшом диалоге между незнакомцами:

  • —...но Мездрич обновил его, — сказал он, — и в этой постановке Иисус теперь появляется в фильме об оргии в гроте Венеры.
  • — Иисус?
  • — Да, а церковь недовольна, и Мездрич будет уволен, — мрачно закончил русский, поднося к губам бокал с шампанским. — Он стоит на своем, но это плохо для него кончится, помяни мои слова.

Кстати, про отрывок узнал и сам Мездрич. Он вспомнил скандал прошлых лет и объяснил, что все случилось вследствие «искаженного мнения людей, которые не видели спектакль ни разу». А вот Роулинг никак не прокомментировала отсылку в книге.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Образование#Культура#Новосибирск#Россия#2022#Театр#Вера#Православие
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