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Массовое ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска

Сегодня, 06:52
Фото: АСТ-54
В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП, в котором участвовали как минимум четыре автомобиля, о чем сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению свидетелей, авария произошла на пересечении улиц Кирова и Добролюбова. На дороге столкнулись седан Mercedes-Benz C-класс, седан Toyota Camry, универсал Honda Accord и хэтчбэк Lada Kalina.

В посте сообщается, что на место ДТП прибыли товарищи участников аварии. Выезжали ли на место сотрудники ГИБДД – неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что ранее водитель Toyota погиб при наезде на надгробный памятник в Новосибирске. Водитель иномарки ехал по территории кладбища в сторону Мочищенского шоссе. В районе квартала 40 н на скорости врезался в памятник.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#ДТП#Дороги
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