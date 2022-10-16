Массовое ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска

По сообщению свидетелей, авария произошла на пересечении улиц Кирова и Добролюбова. На дороге столкнулись седан Mercedes-Benz C-класс, седан Toyota Camry, универсал Honda Accord и хэтчбэк Lada Kalina.
В посте сообщается, что на место ДТП прибыли товарищи участников аварии. Выезжали ли на место сотрудники ГИБДД – неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, что ранее водитель Toyota погиб при наезде на надгробный памятник в Новосибирске. Водитель иномарки ехал по территории кладбища в сторону Мочищенского шоссе. В районе квартала 40 н на скорости врезался в памятник.