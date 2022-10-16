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Народный артист Михайлов прочел стихи мобилизованным в Новосибирске

Сегодня, 08:55
Фото: аккаунт Олега Иванинского в ВК
На территории военного училища в Новосибирске, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации, выступил народный артист России Александр Михайлов. Так же перед мобилизованными выступила группа "Джанго"

Народный артист Александр Михайлов прочел стихи и рассказал о своих поездках на Донбасс мужчинами, призванным в рамках частичной мобилизации. Встреча прошла в Новосибирском высшем военно-командном училище, где мобилизованные проходят подготовку.

Об этом рассказал в соцсетях депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский, который так же участвовал во встрече. Иванинский, который неоднократно был на Донбассе в составе гуманитарных миссий, поделился своим опытом участия в помощи ДНР и ЛНР.

Ранее мы рассказывали о том, что актер Сергей Безруков дал концерт для раненых участников спецоперации в военном госпитале Новосибирска.

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