Народный артист Александр Михайлов прочел стихи и рассказал о своих поездках на Донбасс мужчинами, призванным в рамках частичной мобилизации. Встреча прошла в Новосибирском высшем военно-командном училище, где мобилизованные проходят подготовку.
Об этом рассказал в соцсетях депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский, который так же участвовал во встрече. Иванинский, который неоднократно был на Донбассе в составе гуманитарных миссий, поделился своим опытом участия в помощи ДНР и ЛНР.
Ранее мы рассказывали о том, что актер Сергей Безруков дал концерт для раненых участников спецоперации в военном госпитале Новосибирска.