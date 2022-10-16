Об этом рассказал в соцсетях депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский, который так же участвовал во встрече. Иванинский, который неоднократно был на Донбассе в составе гуманитарных миссий, поделился своим опытом участия в помощи ДНР и ЛНР.