Полиция в Новосибирска начала проверку по факту публикации в телеграм-канале Baza скандального видео. На кадрах, снятых с заднего сиденья автомобиля, виден молодой мужчина за рулем, который в правой руке держит автомат Калашникова. Пассажиры уговаривают его "разок шмальнуть вверх", чтобы проверить, как в салоне будет слышен звук выстрела. В итоге водитель стреляет в открытый люк на крыше машины, а ствольная коробка отлетает прямо в лоб оператору.