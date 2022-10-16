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"Разок шмальни": в Новосибирске ищут стрелков из движущегося автомобиля

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Полиция Новосибирска начала проверку по факту появления видеоролика, где водитель автомобиля на ходу стреляет в люк на крыше. Делает он это по просьбе пассажиров, которым интересно, как прозвучит в салоне звук выстрела

Полиция в Новосибирска начала проверку по факту публикации в телеграм-канале Baza скандального видео. На кадрах, снятых с заднего сиденья автомобиля, виден молодой мужчина за рулем, который в правой руке держит автомат Калашникова. Пассажиры уговаривают его "разок шмальнуть вверх", чтобы проверить, как в салоне будет слышен звук выстрела. В итоге водитель стреляет в открытый люк на крыше машины, а ствольная коробка отлетает прямо в лоб оператору.

Сейчас полиция устанавливает личности этих людей и все обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном главке МВД.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Стрельба#Розыск
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