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Земли военного городка в Новосибирске сняли с аукциона

Сегодня, 07:44
Фото: atas.info
С сайта компании Дом.рф исчезли предложения о продаже трех земельных участков, расположенных в границах бывшего военного городка № 17. Предполагалось, что земля будет продана под многоэтажную жилую застройку

Объявление о продаже на конкурсной основе трех земельных участков в границах бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска исчезли с сайта компании Дом.рф. Переход по ссылке, которая ранее вела на страницу с аукционом, выдает ошибку 404 и сообщение, что такой страницы не существует. Среди других предложений компании о продаже участков в Новосибирске земли военного не числятся. Причины исчезновения предложения, вызвавшего негативную реакцию новосибирцев, пока неизвестны.

"Жду решения правкомисии: "Считаем нецелесообразным продавать эти земли, там слишком злые аборигены и слишком много их священных мест", - шутливо прокомментировала Елена Гавровская, автор многочисленных обращений в различные инстанции с требованием сохранить историческое наследие и не допустить застройки территории военного городка.
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Около 18 гектаров земли военного городка были переданы правительственной комиссией в распоряжение Дом.рф. Из них были сформированы три лота, в состав которых входят как пустыри, так и здания, относящиеся к комплексу военного городка, но пока еще не признанные историческими памятниками. Однако в ряде случаев предполагаемое строительство будет идти в непосредственной близости от объектов культурного наследия.

Любопытно, что еще в 2021 году военная прокуратура вынесла вердикт о том, что "Дом.рф" получил земли военного городка незаконно. Однако организация по-прежнему распоряжается этими участками.

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Разговоры о сохранении исторической застройки военного городка идут много лет. Ситуация осложняется тем, что большинство земли находится в ведении Минобороны. В 2021 году глава ведомства Сергей Шойгу обещал передать территорию на баланс Новосибирской области. Однако такое решение до сих пор не принято.

Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века – казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.

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