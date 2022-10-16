Около 18 гектаров земли военного городка были переданы правительственной комиссией в распоряжение Дом.рф. Из них были сформированы три лота, в состав которых входят как пустыри, так и здания, относящиеся к комплексу военного городка, но пока еще не признанные историческими памятниками. Однако в ряде случаев предполагаемое строительство будет идти в непосредственной близости от объектов культурного наследия.