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Дачный сезон в Новосибирской области завершается в октябре-2022

Сегодня, 01:54
Фото: 1MI
Дачники постепенно завершают сезон в Новосибирской области, потому что урожай уже собран.

Новосибирцы доделывают необходимые работы на огороде. Почти все урожай уже собрали. У некоторых на огородах до сих пор растет капуста. Любители выехать за город убирают мусор на участке, приводят в порядок домики.

«Пока были теплые дни, я уже закрыла свою дачу и уехала в город. Картошку давно мы выкопали, ради нее и ездили – то окучить, то потравить жуков. В этом году собрали хороший урожай помидор и огурцов. Капуста уже посолена, заготовки сделаны. Сезон прошел на ура», - рассказала Atas.info заядлая дачница Нина Анатольевна.

Перед уездом с дачи сибиряки раскладывают отраву от грызунов по углам, отключают электричество в доме и проверяют замки, чтобы ушлые воришки не забрались зимой в жилище и не обосновались там.  

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирская область#Новосибирск#2022
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