Новосибирцы доделывают необходимые работы на огороде. Почти все урожай уже собрали. У некоторых на огородах до сих пор растет капуста. Любители выехать за город убирают мусор на участке, приводят в порядок домики.
«Пока были теплые дни, я уже закрыла свою дачу и уехала в город. Картошку давно мы выкопали, ради нее и ездили – то окучить, то потравить жуков. В этом году собрали хороший урожай помидор и огурцов. Капуста уже посолена, заготовки сделаны. Сезон прошел на ура», - рассказала Atas.info заядлая дачница Нина Анатольевна.
Перед уездом с дачи сибиряки раскладывают отраву от грызунов по углам, отключают электричество в доме и проверяют замки, чтобы ушлые воришки не забрались зимой в жилище и не обосновались там.