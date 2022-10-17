Так, в первую сотню лучших вузов попал НГТУ (Новосибирский государственный технический университет) – он занял 96 место.
Второе и третье места получили НГУ (Новосибирский государственный университет) и НГПУ (Новосибирский педагогический университет) – у них 173 и 187 места.
Во вторую сотню вошли НГУЭУ (Новосибирский государственный университет экономики и управления) – 223 место и НГМУ (Новосибирский государственный педагогический университет) – 279 место.
Следом идут СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (280 место), СГУПС (281) и СибУПК - Сибирский университет потребительской кооперации (299), пишет РБК. НГАУ (аграрный университет) занял 324 место и НГАСУ (архитектурно-строительный) – 361.