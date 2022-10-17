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Качество воздуха ухудшилось до 7 баллов в Новосибирске 17 октября

Сегодня, 01:42
Фото: 1MI
В Новосибирске вновь ухудшилось качество воздуха, о чем свидетельствует сервис Airvoice.

Несколько дней в городе держится теплая и солнечная погода. Еще в воскресенье уровень загрязнения воздуха достиг 9 баллов из 10 возможных. Утром в понедельник, по данным сервиса Airvoice, качество ухудшилось до 7 баллов.

«Обычный день. Ни хорошо, ни плохо», - пишет сервис.

Кроме того, в течение дня ожидаются ухудшения показателей. Не так давно в Западно-Сибирском гидрометцентре сообщали, что на неделе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Это и может привести к ухудшению показателей воздуха.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Транспорт#Новосибирск#2022#Дороги#Погода
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