Качество воздуха ухудшилось до 7 баллов в Новосибирске 17 октября

Несколько дней в городе держится теплая и солнечная погода. Еще в воскресенье уровень загрязнения воздуха достиг 9 баллов из 10 возможных. Утром в понедельник, по данным сервиса Airvoice, качество ухудшилось до 7 баллов.
«Обычный день. Ни хорошо, ни плохо», - пишет сервис.
Кроме того, в течение дня ожидаются ухудшения показателей. Не так давно в Западно-Сибирском гидрометцентре сообщали, что на неделе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Это и может привести к ухудшению показателей воздуха.