Качество воздуха ухудшилось до 7 баллов в Новосибирске 17 октября

Кроме того, в течение дня ожидаются ухудшения показателей. Не так давно в Западно-Сибирском гидрометцентре сообщали, что на неделе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Это и может привести к ухудшению показателей воздуха.