Карантин объявили в одном из районов Новосибирской области после нападения лисы

Posted 17 октября 2022, 08:36
Published 17 октября 2022, 08:36
Modified 17 октября 2022, 10:41
Updated 17 октября 2022, 10:41
Дикое животное подошло к людям и укусило маленькую девочку – её доставили в больницу и поставили антирабическую вакцину. В связи с этим ребенку пришлось пережить шесть внутримышечных инъекций, а теперь девочка находится под наблюдением медиков.
Биологический материал лисы отправили на исследование в межобластную ветеринарную лабораторию – там подтвердили, что животное болело бешенством. Однако ребенку ничего не угрожает, потому что вакцину поставили своевременно.
Карантинный режим в районе представляет собой ряд мер, в том числе запрет на проведение на проведение выставок и ярмарок с участием животных. Карантин в Баганском районе введен до 12 декабря.