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Posted 17 октября 2022, 08:36

Published 17 октября 2022, 08:36

Modified 17 октября 2022, 10:41

Updated 17 октября 2022, 10:41

Карантин объявили в одном из районов Новосибирской области после нападения лисы

Карантин объявили в одном из районов Новосибирской области после нападения лисы

17 октября 2022, 08:36
Фото: 1MI.
В Баганском районе Новосибирской области на два месяца ввели карантин из-за нападения бешеной лисы на ребенка. Информацию предоставили в пресс-службе управления ветеринарии региона.

Дикое животное подошло к людям и укусило маленькую девочку – её доставили в больницу и поставили антирабическую вакцину. В связи с этим ребенку пришлось пережить шесть внутримышечных инъекций, а теперь девочка находится под наблюдением медиков.

Биологический материал лисы отправили на исследование в межобластную ветеринарную лабораторию – там подтвердили, что животное болело бешенством. Однако ребенку ничего не угрожает, потому что вакцину поставили своевременно. 

Карантинный режим в районе представляет собой ряд мер, в том числе запрет на проведение на проведение выставок и ярмарок с участием животных. Карантин в Баганском районе введен до 12 декабря.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Вакцина#Животные#Бешенство#Карантин
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