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Posted 17 октября 2022, 09:01

Published 17 октября 2022, 09:01

Modified 17 октября 2022, 09:01

Updated 17 октября 2022, 09:01

Новосибирцы раскритиковали внешность проституток на Бердском шоссе

Новосибирцы раскритиковали внешность проституток на Бердском шоссе

17 октября 2022, 09:01
Фото: 1MI.
Мужчины оценили «красоту» проституток, стоящих на обочинах Бердского шоссе в Новосибирске. Каждый высказал свое мнение в соцсети.

По словам сибиряков, вдоль трассы почти всегда стоит автомобиль с логотипом «Анжела». Именно на нём приезжают к месту работы девушки легкого поведения.

Некоторые, проезжающие мимо водители успели оценить их внешность. Оказалось, дамы впечатляют не многих. Мужчины высказались, что не заговорили бы с ними, даже если бы им заплатили.

Иномарка с надписью: «Анжела» появилась в Новосибирске довольно давно. Многие знают, что она принадлежит главной секс-работницы мегаполиса.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги
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