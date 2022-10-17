Новосибирцы раскритиковали внешность проституток на Бердском шоссе

Posted 17 октября 2022, 09:01
Published 17 октября 2022, 09:01
Modified 17 октября 2022, 09:01
Updated 17 октября 2022, 09:01
По словам сибиряков, вдоль трассы почти всегда стоит автомобиль с логотипом «Анжела». Именно на нём приезжают к месту работы девушки легкого поведения.
Некоторые, проезжающие мимо водители успели оценить их внешность. Оказалось, дамы впечатляют не многих. Мужчины высказались, что не заговорили бы с ними, даже если бы им заплатили.
Иномарка с надписью: «Анжела» появилась в Новосибирске довольно давно. Многие знают, что она принадлежит главной секс-работницы мегаполиса.