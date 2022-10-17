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Похолодание и дожди ожидаются с 17 по 21 октября в Новосибирске

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
Рабочая неделя с 17 по 21 октября будет холодной и дождливой в Новосибирске из-за прихода холодного фронта. Информацию предоставили в метеорологическом сервисе Gismeteo.

В понедельник, 17 октября, на улице пасмурно и в вечернее время ожидаются кратковременные дожди при температуре до +6 градусов. На следующий день, 18 октября, днем будет всего около +5 градусов, а ночью и вовсе опустится до +3. 

19 октября будет немного теплее – до +6 градусов днем, а ночью ожидается похолодание до +2. Также эти сутки не будут солнечными. 

В четверг. 20 октября, потеплеет до +9 градусов днем, а ночью до +4. Однако по-прежнему будет присутствовать пасмурная погода и сырость. В последний рабочий день снова будет лить дождь, днем ожидается +8 градусов, а ночью +6.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Температура#Дождь#Заморозки
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