Похолодание и дожди ожидаются с 17 по 21 октября в Новосибирске

В понедельник, 17 октября, на улице пасмурно и в вечернее время ожидаются кратковременные дожди при температуре до +6 градусов. На следующий день, 18 октября, днем будет всего около +5 градусов, а ночью и вовсе опустится до +3.
19 октября будет немного теплее – до +6 градусов днем, а ночью ожидается похолодание до +2. Также эти сутки не будут солнечными.
В четверг. 20 октября, потеплеет до +9 градусов днем, а ночью до +4. Однако по-прежнему будет присутствовать пасмурная погода и сырость. В последний рабочий день снова будет лить дождь, днем ожидается +8 градусов, а ночью +6.