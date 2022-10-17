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Пьяный мужчина забил собутыльника табуреткой и изнасиловал его под Новосибирском

Сегодня, 03:40
Фото: 1MI
В Колыванском районе Новосибирской области в конце 2021 года произошло жестокое убийство и изнасилование одного местного жителя, о чем сообщают в прокуратуре региона.

По данным ведомства, ночью, 26 декабря 2021 года выпивший обвиняемый и его знакомый находились в квартире в поселке Колывань. Между ними произошел конфликт и тогда 35-летний сибиряк разозлился и ударил товарища 39 раз табуреткой. После жестокой расправы он изнасиловал потерпевшего. Мужчина умер на месте от травмы головы и шеи.

Свою вину убийца признал частично. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве и насильственных действий сексуального характера. Окончательную точку поставит суд.

Напомним, что девушку-подростка будут судить за убийство матери 20 ударами ножа в Бердске. Подросток вечером 30 июля дома поссорилась со своей мамой и в результате конфликта нашла нож и зарезала мать 20 ударами лезвием.

#Город#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирская область#2022#Суд#Смерть#Прокуратура#Эмилия Каплунская
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