По данным ведомства, ночью, 26 декабря 2021 года выпивший обвиняемый и его знакомый находились в квартире в поселке Колывань. Между ними произошел конфликт и тогда 35-летний сибиряк разозлился и ударил товарища 39 раз табуреткой. После жестокой расправы он изнасиловал потерпевшего. Мужчина умер на месте от травмы головы и шеи.