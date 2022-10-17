Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры одного из государственных вузов Новосибирска сообщил редакции Atas.info, что в учебное заведение пришла повестка из военкомата на его имя.
"Позвонил начальник второго отдела и говорит – срочно с вещами в военкомат. Повестку я не брал, потому что сегодня у меня нет занятий, но как я понимаю, как только я приду в университет, мне ее сразу же вручат", - рассказал собеседник, попросивший не называть его имени.
Преподавателю 57 лет, в армии он не служил, однако имеет звание офицера запаса, полученное после окончания военной кафедры во время обучения в вузе. Собеседник редакции не в курсе, означает ли повестка требование явиться для сверки данных или ему попытаются вручить так называемую "боевую" повестку.
У мужчины крайне плохое зрение и вряд ли он смог бы пройти медкомиссию (если она будет). Но преподавателя настораживает то, что ему предлагают прийти с вещами, вряд ли в таком случае речь может идти о врачебном осмотре.
3 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации в регионе. При этом глава региона подчеркнул - главная задача сейчас дополнительно укомплектовать некоторые батальоны.
"Отобрать людей по дефицитным военным специальностям. Для муниципалитетов будут единичные случаи", - отметил Травников.