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"С вещами в военкомат": 57-летнему доценту пришла повестка в Новосибирске

Сегодня, 08:25
Фото: 1MI
Повестка с требованием явки в военкомат пришла доценту одного из новосибирских вузов. Кандидат наук никогда не служил в армии. Зрение, которое у него смолоду было крайне слабым, вряд ли улучшилось в 57 лет

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры одного из государственных вузов Новосибирска сообщил редакции Atas.info, что в учебное заведение пришла повестка из военкомата на его имя.

"Позвонил начальник второго отдела и говорит – срочно с вещами в военкомат. Повестку я не брал, потому что сегодня у меня нет занятий, но как я понимаю, как только я приду в университет, мне ее сразу же вручат", - рассказал собеседник, попросивший не называть его имени.

Преподавателю 57 лет, в армии он не служил, однако имеет звание офицера запаса, полученное после окончания военной кафедры во время обучения в вузе. Собеседник редакции не в курсе, означает ли повестка требование явиться для сверки данных или ему попытаются вручить так называемую "боевую" повестку.

У мужчины крайне плохое зрение и вряд ли он смог бы пройти медкомиссию (если она будет). Но преподавателя настораживает то, что ему предлагают прийти с вещами, вряд ли в таком случае речь может идти о врачебном осмотре.

3 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации в регионе. При этом глава региона подчеркнул - главная задача сейчас дополнительно укомплектовать некоторые батальоны.

"Отобрать людей по дефицитным военным специальностям. Для муниципалитетов будут единичные случаи", - отметил Травников.

 

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