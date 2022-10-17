Суд не смягчил приговор экс-главе рекламы мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне

Кроме того, его обвинили в незаконном занятии бизнесом и легализации преступных доходов. Во время следствия Лобыню уволили. Свою вину он полностью признал. Защита осужденного запрашивала отменить приговор, изменить или смягчить. Однако суд оставил решение без изменений.