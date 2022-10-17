Суд не смягчил приговор экс-главе рекламы мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне

Еще в апреле 2022 года Дмитрия Лобиню приговорили к 5,9 годам лишения свободы и к штрафу в размере 3 млн рублей (правда позже сумму снизили до 2 млн).
Следствие считает, что чиновник получал взятки от коммерческих фирм на установку рекламных конструкций. Всего Лобыня получил взяток около 900 тысяч рублей.
Кроме того, его обвинили в незаконном занятии бизнесом и легализации преступных доходов. Во время следствия Лобыню уволили. Свою вину он полностью признал. Защита осужденного запрашивала отменить приговор, изменить или смягчить. Однако суд оставил решение без изменений.
Напомним, чиновника задержали 25 сентября 2020 года за взяточничество и незаконное участие в предпринимательской деятельности. В отношении него возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ.