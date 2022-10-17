Трое бурят торговали синтетическими наркотиками в Новосибирске

В незаконном бизнесе участвовали 21-летний парень и его знакомые в возрасте 22 и 19 лет. Они торговали синтетикой на ЖД станции Нижняя Ельцовка. Там их и задержали правоохранители.
У них изъяли полкилограмма вещества N-метилэфедрона. Возбудили уголовное дело.
В ходе расследования полиция выяснила, что задержанные – жители Республики Бурятия. Они планировали распространять синтетику в закладках и зарабатывать на этом.
Теперь молодых людей обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Им грозит до 20 лет тюрьмы.