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Трое бурят торговали синтетическими наркотиками в Новосибирске

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI
Полиция поймала троих жителей Бурятии, пытавшихся продать наркотики в Новосибирске. Теперь им грозит до 20 лет колонии.

В незаконном бизнесе участвовали 21-летний парень и его знакомые в возрасте 22 и 19 лет. Они торговали синтетикой на ЖД станции Нижняя Ельцовка. Там их и задержали правоохранители.

У них изъяли полкилограмма вещества N-метилэфедрона. Возбудили уголовное дело.

В ходе расследования полиция выяснила, что задержанные – жители Республики Бурятия. Они планировали распространять синтетику в закладках и зарабатывать на этом.

Теперь молодых людей обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Наркотики
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