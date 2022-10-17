atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У 8 сотрудников новосибирского электродного завода заподозрили рак

Сегодня, 01:11
Фото: 1MI
Новообразования медики обнаружили во время выездного скрининга у восьмерых сотрудников электродного завода, сообщается в Минздраве региона.

Обследование проходило 12 октября на территории АО «Энергопром-Новосибирский электродный завод». Его проводили в рамках акции  «Рак боится смелых».

Эксперты проверили у рабочих завода гормоны щитовидной железы, кровь на онкомаркеры, и другое. После осмотра 8 человек отправили на дополнительное обследование – у них есть признаки рака.

Напомним, что ранее опасный варикоз в мозге удалили младенцу нейрохирурги в Новосибирске. Ребенку всего лишь 7 месяцев. Врачи убрали из его мозга варикозное расширение вены Галена - один из крупных сосудов черепа в головном мозге. Сделано это было за одно хирургическое вмешательство.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Наука#Новосибирск#2022#Врач
Подпишитесь
Минздрав Новосибирской области прокомментировал суд по концессии семи поликлиник
Вчера, 18:53
24 тысячи человек уехали из Новосибирской области за последние полгода
Вчера, 09:27
Громкий скандал с новосибирской постановкой «Тангейзер» попал в книгу Джоан Роулинг
Вчера, 12:09
Земли военного городка в Новосибирске сняли с аукциона
Вчера, 14:44
Народный артист Михайлов прочел стихи мобилизованным в Новосибирске
Вчера, 15:55
Жуткий холод и мокрый снег нагрянет в Новосибирск на новой неделе
Вчера, 12:52