У 8 сотрудников новосибирского электродного завода заподозрили рак

Обследование проходило 12 октября на территории АО «Энергопром-Новосибирский электродный завод». Его проводили в рамках акции «Рак боится смелых».
Эксперты проверили у рабочих завода гормоны щитовидной железы, кровь на онкомаркеры, и другое. После осмотра 8 человек отправили на дополнительное обследование – у них есть признаки рака.
Напомним, что ранее опасный варикоз в мозге удалили младенцу нейрохирурги в Новосибирске. Ребенку всего лишь 7 месяцев. Врачи убрали из его мозга варикозное расширение вены Галена - один из крупных сосудов черепа в головном мозге. Сделано это было за одно хирургическое вмешательство.