У 8 сотрудников новосибирского электродного завода заподозрили рак

Напомним, что ранее опасный варикоз в мозге удалили младенцу нейрохирурги в Новосибирске. Ребенку всего лишь 7 месяцев. Врачи убрали из его мозга варикозное расширение вены Галена - один из крупных сосудов черепа в головном мозге. Сделано это было за одно хирургическое вмешательство.