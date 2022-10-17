В Новосибирске оборвались дорожные знаки над магистралью по Большевистской

Несколько часов назад водители пожаловались на дорожный коллапс на спуске с Октябрьского моста. Оказалось, там оборвался трос, держащий знаки «Стоп-линия» и другие.
«Ситуация затруднительная сейчас на магистрали. Мы только надеемся, что всё устранят до вечера, чтобы не встрять сильнее, когда все домой поедут», - рассказывают очевидцы в соцсетях.
По картам 2ГИС, пробка сейчас отмечается багровым цветом, хотя в целом по городу затруднено движение на 5 баллов из 10 возможных. Автомобилисты и общественный транспорт стоят в пробке уже около трех часов у Речного вокзала.
«Это возмутительно! Можно было пешком раз 10 пройти, пока мы стоим», - пишут горожане в чате.
Помимо падения знаков, ситуацию обостряют дорожные работы на Большевистской. Также недалеко отмечены несколько ДТП.