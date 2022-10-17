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Водитель «ГАЗели» катал детей в кузове по Новосибирску

Сегодня, 01:31
Фото: АСТ-54
В Новосибирске на дорогах заметили машину, в кузове которой сидели счастливые дети, о чем рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, инцидент произошел в воскресенье, 16 октября. В Октябрьском районе Новосибирска автомобилисты ехали по улице Большевистской. В потоке движения они заметили «ГАЗель», а в кузове машины сидели дети.

«Водитель "ГАЗели" решил перевезти двоих детей в кузове», - сказано в посте группы.

Судя по опубликованным кадрам в сети, дети были счастливыми, так как они улыбались и приветствовали машины руками. После публикации новости инцидентом заинтересовались сотрудники ГИБДД.

Теперь в инспекции будут устанавливать личность водителя, чтобы привлечь его к ответственности. Речь идет о нарушении правил перевозки детей.  

#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Дети#Дороги#Эмилия Каплунская
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