В Новосибирске на дорогах заметили машину, в кузове которой сидели счастливые дети, о чем рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, инцидент произошел в воскресенье, 16 октября. В Октябрьском районе Новосибирска автомобилисты ехали по улице Большевистской. В потоке движения они заметили «ГАЗель», а в кузове машины сидели дети. «Водитель "ГАЗели" решил перевезти двоих детей в кузове», - сказано в посте группы. Судя по опубликованным кадрам в сети, дети были счастливыми, так как они улыбались и приветствовали машины руками. После публикации новости инцидентом заинтересовались сотрудники ГИБДД. Теперь в инспекции будут устанавливать личность водителя, чтобы привлечь его к ответственности. Речь идет о нарушении правил перевозки детей.