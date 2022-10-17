По словам свидетелей, инцидент произошел в воскресенье, 16 октября. В Октябрьском районе Новосибирска автомобилисты ехали по улице Большевистской. В потоке движения они заметили «ГАЗель», а в кузове машины сидели дети.
«Водитель "ГАЗели" решил перевезти двоих детей в кузове», - сказано в посте группы.
Судя по опубликованным кадрам в сети, дети были счастливыми, так как они улыбались и приветствовали машины руками. После публикации новости инцидентом заинтересовались сотрудники ГИБДД.
Теперь в инспекции будут устанавливать личность водителя, чтобы привлечь его к ответственности. Речь идет о нарушении правил перевозки детей.